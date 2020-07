Pompeo foge de pergunta sobre possível fraude em eleições, sugerida por Trump

30/07/2020 | 16:14



O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se esquivou de perguntas sobre a possibilidade de fraudes nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. "Não tenho o que comentar, são questões hipotéticas", disse o alto funcionário da Casa Branca a senadores, nesta quinta-feira, 30.

Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, sugeriu o adiamento das eleições no país pela possibilidade de fraudes nas votações por correio em meio à pandemia de covid-19. Para o republicano, se a votação ocorrer dessa forma, o pleito será o mais "impreciso e fraudulento da história". "Será uma grande vergonha para os EUA. Adie as eleições para que as pessoas possam votar de forma apropriada e segura???", escreveu, incluindo os três pontos de interrogação.