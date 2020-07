Rafaella Santos e Gabigol estão juntos desde o início de julho

30/07/2020 | 16:10



E parece que Rafaella Santos e Gabigol estão juntos novamente! Segundo informações do colunista Leo Dias, os pombinhos reataram o relacionamento no início de julho deste ano. Apesar de terem sido vistos em um restaurante recentemente, o flagra não foi novidade para amigos íntimos dos dois.

Ainda de acordo com o jornalista, a reconciliação aconteceu em São Paulo. Lá, os dois foram a um evento na casa de Mallu Ohana, ex-mulher do atacante Dudu, do Palmeiras, e não se preocuparam em esconder o amor.

Vale lembrar que, recentemente, Rafaella teve que desmentir boatos de que estava se relacionando com Lucas Lima. Será que ela fez isso porque já estava ensaiando uma volta com Gabigol?

Procurada, a assessoria de imprensa da irmã de Neymar Jr. não foi encontrada para comentar as informações.