Ex-repórter do Diário lança livro autobiográfico

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 15:53



Mudar de país e ter que se reencontrar profissionalmente é um grande desafio, e passar por ele, normalmente, deixa marcas. A jornalista Soraya Benevides viveu isso quando deixou o Brasil, onde era uma bem sucedida assessora de imprensa – após passagem pelo Diário do Grande ABC, entre 1992 e 1993 – e antes de se reencontrar, enfrentou a depressão. O processo terapêutico de escrita deu vazão às suas emoções e se transformou em seu primeiro livro, A Casa de Chá, que foi lançado em junho.

Morando há 12 anos em Woodstock, no Canadá, Soraya já havia escrito cerca de 100 páginas sobre a sua vida quando uma amiga brasileira leu o material e sugeriu que fosse transformado em livro. Foram então três anos de trabalho, relembrando sua trajetória, desde a infância e adolescência em Santos, no Litoral de São Paulo, passando pelos anos em que trabalhou como repórter e posteriormente em sua assessoria de imprensa, até a decisão de se mudar para o Canadá para viver um grande amor.

Em seu livro, a jornalista vai fazendo o caminho de seis horas às margens do Lake Lousie, um famoso ponto turístico canadense, em uma trilha de seis horas pelas montanhas rochosas, até a casa de chá que empresta o título ao seu trabalho. “É a trajetória da minha vida. Começo o livro fazendo a trilha, paro e faço uma revisão da minha vida, de como era uma executiva de sucesso, na minha própria agência de comunicação, me transformei em uma dona de casa”, explica. “Ao visualizar toda minha trajetória percebi que só ia encontrar meu destino se estivesse pronta para enfrentar meus próprios medos”, concluiu.

O livro, totalmente baseado em fatos reais, conta como uma mulher que tinha tudo, uma boa casa, um marido amoroso, se viu em meio à depressão. “Não é fácil explicar porque a gente entra em momentos de solidão, de questionamento sobre a vida. Na minha busca pelo meu autoconhecimento, reencontrei meu caminho para a felicidade e acredito que foi abrir e compartilhar o que eu estava sentindo. E isso também tem sido inspiração para outras pessoas”, completou. Atualmente, Soraya é instrutora de yoga em um estúdio montado anexo à sua residência. A Casa de Chá, com 268 páginas, pode ser encontrado no site da Editora Chiado Books e nos sites das principais livrarias do Brasil.