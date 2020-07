Airbnb dá indícios de retomada; turismo local é a principal tendência

Redação

Do Rota de Férias



30/07/2020 | 15:48



Assim como outras empresas de turismo, o Airbnb foi fortemente impactado pela pandemia da covid-19. Apesar das dificuldades impostas pelo novo cenário global, a companhia dá indícios de que o mercado de viagens começou a se recuperar e já mostra algumas tendências.

Em 8 de julho, hóspedes da plataforma reservaram mais de um milhão de noites em acomodações ao redor do mundo. Foi o primeiro dia em mais de quatro meses (desde 3 de março) que a marca de um milhão de noites foi atingida.

Tendências de turismo

As reservas foram feitas em mais de 175 países, com foco em viagens domésticas. Vale a pena destacar que os usuários deram preferência a opções econômicas, como as de até US$ 100 por noite.

Os planos dos viajantes refletiram os impactos da pandemia e a demanda reprimida do mercado. Metade das reservas contemplou destinos a menos de 500 km do local de residência dos hóspedes, distância tipicamente percorrida de carro. Além disso, parte significativa dos usuários optou por viagens com início em até 30 dias.

Segundo o Airbnb, as reservas de curta temporada na plataforma estão se recuperando, pois são percebidas pelos hóspedes como uma maneira responsável e segura para viajar. Normalmente, os aluguéis por temporada são de casas inteiras, que seguem o protocolo de higiene desenvolvido pela plataforma. Por isso, os hóspedes têm mais espaço e mais controle sobre o ambiente – um fator importante em tempos de pandemia.

