Lista reúne os melhores hotéis inaugurados nos últimos meses

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/07/2020 | 14:48



A publicação de turismo Town & Country divulgou uma lista com os melhores novos hotéis do mundo. A seleção reúne 65 estabelecimentos inaugurados ou totalmente reformados nos últimos dois anos. As opções variam desde resorts até retiros urbanos e refúgios naturais.

A revista considerou a opinião de especialistas em turismo que visitaram os hotéis. Eles analisaram 140 propriedades e elegeram as 65 melhores.

O Brasil é representado pela Pousada Trijunção, situada na divisa dos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Inaugurado no final de 2018, o local inspira o viajante a explorar as belezas do cerrado, mas sem abrir mão de luxo e conforto.

Os melhores novos hotéis do mundo

Abaixo, veja as propriedades selecionadas pela Town & Country:

Heckfield Place (Hampshire, Inglaterra)

The Newt (Somerset, Inglaterra)

The Fife Arms (Braemar, Escócia)

Lily of the Valley (Riviera Francesa, França)

Hôtel de Paris (Monte Carlo, Mônaco)

La Réserve Eden Au Lac (Zurique, Suíça)

Hotel De La Ville (Roma, Itália)

St. Regis Venice San Marco (Veneza, Itália)

Villa Igiea, Palermo (Sicília, Itália)

Lefay Resort & Spa (Dolomitas, Itália)

Palace Elisabeth (Hvar, Croácia)

Iniala (Malta)

Four Seasons Astir Palace (Riviera de Atenas, Grécia)

Euphoria Retreat (Peloponeso, Grécia)

Parilio Hotel (Paros, Grécia)

Britannia Hotel (Noruega)

Arctic Bath (Lapland, Suécia)

Raffles Europejski (Varsóvia, Polônia)

Metropol (Moscou, Rússia)

The Edition Hotel (Bodrum, Turquia)

Six Senses Kocatas Mansions (Istambul, Turquia)

Ritz-Carlton South Beach (Miami, Estados Unidos)

Equinox Hotel, Hudson Yards (Nova York, Estados Unidos)

Lodge At Blue Sky, Auberge Resorts (Utah, Estados Unidos)

Camp Sarika By Amangiri (Utah, Estados Unidos)

Belmond Cap Juluca (Anguilla)

Cheval Blanc St-Barth (St. Bart’s)

Rosewood Little Dix Bay (Virgin Gorda, Ilhas Virgens Britânicas)

Eden Rock (St. Barth’s)

Four Seasons Los Cabos At Costa Palmas (México)

Islas Secas (Golfo de Chiriquí, Panamá)

Kachi Lodge (Salar de Uyni, Bolívia)

Pousada Trijunção (Minas Gerais, Bahia e Goiás, Brasil)

Kasiiya Papagayo (Península Papagayo, Costa Rica)

Nantipa (Santa Teresa, Costa Rica)

Nayara Tented Camp (Arenal Volcano National Park, Costa Rica)

Jao Camp (Delta do Okavango, Botsuana)

Tuludi Camp (Delta do Okavango, Botsuana)

Shipwreck Lodge (Skeleton Coast, Namíbia)

&Beyond Sossusvlei Desert Lodge (Namíbia)

Mara Nyika (Naboisho Conservancy, Quênia)

Singita Kwitonda Lodge (Volcanoes National Park, Ruada)

Magashi (Akagera National Park, Ruanda)

One&Only Gorilla’s Nest (Volcanoes National Park, Ruanda)

Cheetah Plains (Sabi Sabi, África do Sul)

Namiri Plains (Serengeti, Tanzânia)

Mpala Jena (Zambezi National Park, Zimbabué)

The Jaffa (Tel Aviv, Israel)

Chedi Al Bait (Sharjah, Emirados Árabes Unidos)

Rosewood HK (Kowloon, Hong Kong)

Sangha Retreat (Suzhou, China)

Capella Ubud (Bali, Indonésia)

Six Senses (Butão)

Shinta Mani Wild (Cardamom National Park, Camboja)

Six Senses Koh Krabey (Camboja)

Raas Chhatra Sagar (Rajasthan, Índia)

THE OBEROI (Nova Déli, Índia)

Park Hyatt Niseko Hanazono (Hokkaido, Japão)

Aman Kyoto (Quioto, Japão)

Rosewood Yangon (Myanmar)

Wa Ale Resort (Arquipélago de Mergui, Myanmar)

Joali Maldives (Ilhas Maldivas)

Raffles Maldives Meradhoo (Ilhas Maldivas)

Mount Mulligan Lodge (Queensland, Austrália)

The Lindis (Ahuriri Valley, Nova Zelândia)

Hotéis inusitados

Agora que você já conhece os melhores novos hotéis do mundo, veja uma galeria com algumas propriedades “diferentonas”.