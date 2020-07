Kim Kardashian acredita que Kanye West é o amor de sua vida, mas se sente presa no casamento

30/07/2020 | 14:10



As coisas não estão nada fáceis para Kim Kardashian. Segundo informações do site norte-americano People, a empresária está totalmente perdida em seu relacionamento com Kanye West:

- É um momento muito triste para ela. Ela está muito chateada. Kim se sente presa. Ela ama Kanye e pensa nele como o amor de sua vida. Mas ela não sabe o que fazer, comentou uma fonte.

Como você viu, Kim viajou para a fazenda da família em Wyoming, nos Estados Unidos, para conversar com o marido. Após uma discussão tensa, a Kardashian retornou para Los Angeles na última terça-feira, dia 28.

- Kim está pensando que eles precisam ficar um pouco separados. Ela sabe que não é saudável para ela ficar ao redor dele agora, e honestamente não é saudável para as crianças. Ele precisa estar melhor e trabalhar em si mesmo antes dele ser um pai e um marido de novo. Kim quer o melhor para Kanye. E ela sempre irá querer o melhor para ele, concluiu o informante, à People.

Na última quarta-feira, dia 29, a Kardashian ainda fez uma nova publicação no Instagram. A empresária compartilhou uma foto do filho mais novo, Psalm, com a fofíssima True, filha de Khloé Kardashian:

Esses dois são melhores amigos. True e Psalm, escreveu Kim na legenda.