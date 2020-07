Príncipe William sobre ajudar os filhos a estudarem em casa: - Aprendi que minha paciência é muito menor do que eu pensava!

30/07/2020 | 13:10



Príncipe William foi entrevistado no podcast That Peter Crouch Podcast e fez algumas revelações bem interessantes! Marido de Kate Middleton, ele é papai de George, Charlotte e Louis e, assim como diversos pais ao redor do mundo, o irmão de príncipe Harry teve que ajudar seus filhos a estudarem em casa, já que muitas escolas fecharam temporariamente por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, segundo informações da BBC, ele revela que manter as crianças entretidas foi um desafio e tanto:

- Achei isso muito um teste, tentar manter as crianças envolvidas e interessadas em algum tipo de trabalho. Tem sido meses interessantes.

Aprendi que minha paciência é muito menor do que eu pensava! Essa é provavelmente a maior surpresa para mim, e minha esposa tem super paciência.

Gente como a gente, né?

Além disso, ele contou algo curioso... certa vez, ele deu um presente inusitado para Kate quando ambos ainda namoravam na época da faculdade: um par de binóculos - e ela não entendeu nada!

- Ela nunca me deixa esquecer isso. Eu os embrulhei. Eles eram muito legais. Eu estava tentando me convencer disso. Isso foi no início do namoro. Eu acho que selou o acordo. Eu fiquei tipo: Mas esses são realmente incríveis, veja o quão longe você pode ver!

Ele ainda relembra a reação da esposa:

- Kate os abriu e disse: Mas eles são binóculos, o que está acontecendo?

Fofos, né!