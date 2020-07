Grávida, Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, diz que não pensava em ser mãe: - Agora percebo que era medo

30/07/2020 | 13:10



Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, está esperando a primeira filha do casal e, em entrevista para o canal de Thais Fersoza no YouTube, ela deu detalhes sobre gestação em meio à pandemia. O bate-papo foi ao ar na última quarta-feira, dia 29, e entregou muitas revelações, inclusive sobre o motivo que levou a jornalista de 38 anos de idade a demorar para engravidar.

- Levei muito tempo para engravidar. Tenho 38 anos. Sempre tive muito medo, para ser honesta, de engravidar. Quando era mais jovem, eu até dizia: Não sei se vou querer ter filho. Não sou aquela mulher que nasceu com o sonho de ser mãe, sabe? Sempre pensei em trabalhar, batalhar pela minha carreira e sempre pensei: Depois, depois.

Mas as coisas mudaram e Daiane ressaltou como seus pensamentos mudaram.

- Agora que estou grávida, e estou vivendo essa coisa dessas emoções todas misturadas, percebo que era medo. A gente nunca acha que está pronta para ser mãe. Então eu falava para o meu marido: Eu não estou pronta, me dá mais uns anos, destacou.

Ela relembrou o momento em que começou as tentativas para engravidar.

- Eu fiquei pensando, na época que a gente parou de evitar [ter um bebê], eu já estava com 36, quase 37 anos, eu falei: Não, gente, agora eu sei que eu quero ser mãe, então bota na mão de Deus e quando vier, veio. E a gente está muito feliz. Claro que eu nunca imaginei que meu momento grávida seria nesse contexto [de pandemia], ponderou.

Daiana contou qual é sua maior frustração durante a gestação no meio da quarentena.

- Tem coisas muito difíceis, principalmente eu não estar perto da minha família. A minha mãe, provavelmente, não vai me ver grávida. Nem meus irmãos e minhas amigas de infância, porque todos estão no Sul.

Ela comentou sobre a montagem do enxoval da bebê, que se chamará Lua. Segundo ela, por causa da pandemia do novo coronavírus ela tem comprado as peças pela internet, e outras ela herdou de Marcela Leifert, irmã do apresentador.

- Eu compro tudo online. Algumas lojas eu consigo que deixem uma sacola de roupinhas aqui em casa, e eu escolho e devolvo. Quando alguma amiga engravidava, eu ia numa loja de roupinha e falava: Quando eu estiver grávida, eu vou vir aqui escolher. Parece uma coisa pequena e boba diante do contexto da pandemia, mas faz falta, contou.

Ela prosseguiu:

- Eu tenho sorte porque a minha cunhada, irmã do Ti, tem dois filhos e guardou muita coisa. Eu herdei dela o berço, cadeira de amamentação e várias roupinhas do Theo [filho de Marcela]. Bastante coisa eu não precisei comprar.

Sobre o nome do bebê, Daiana disse que foi uma escolha do marido.

- Coisa do papai. Tiago é louco pelos mistérios do universo. Ele estuda e lê. Se descobrem algo num planeta novo, ele sabe. Ele até tem um telescópio e fica olhando as estrelas. Quando descobrimos que estávamos grávidos, ele falou: Se for menina, vai ser Lua. E eu achei lindo!, disse.

Thais também quis saber sobre a escolha do parto de Daiane. Sincera, ela falou:

- Eu tenho muito medo do parto, desde muito nova, não sei porquê, mas quero tentar parto normal. Eu até já comecei a fazer um exercícios.

Por fim, ela afirmou que não pretende ter mais filhos.

- Até pela minha idade, mas não sei, vai que a gente tem uma vontade louca.