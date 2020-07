Xiaomi anuncia celular Redmi 9, pulseira Mi Smart Band 5 e mais; veja preços

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/07/2020 | 12:48



Nesta quarta-feira (29), a Xiaomi anunciou o lançamento de uma série de produtos no Brasil. São eles: o smartphone Redmi 9, as pulseiras inteligentes Mi Smart Band 5 e Mi Smart Band 4C, o gadget Mi TV Stick, os fones de ouvido Mi True Wireless Earphones 2 Basic, o roteador Mi Router 4A Giga Version e a assistente Mi Smart Sensor Set 2. Todos os produtos já podem ser adquiridos pelo site oficial da marca.

Redmi 9

O smartphone da Xiaomi tem tela de 6,53 polegadas, pode ser encontrado em três cores (roxo, cinza e verde) e tem preço sugerido de R$ 1.899. O destaque fica por conta do conjunto quádruplo de câmeras (13MP + 8MP + 5MP + 2MP). Completam as especificações o processador Octa-Core (Dual-Core de 2.0 GHz e Hexa-Core de 1.8 GHz), a memória RAM de 4 GB, o armazenamento de 64 GB e a bateria de 5020mAh.

Mi Smart Band 5

Esta pulseira inteligente chega ao mercado com o preço sugerido de R$ 499. Com a Mi Smart Band 5 é possível monitorar seu desempenho de acordo com a atividade física, como corda, bicicleta ergométrica e ioga. Uma vez escolhido o exercício, é possível acompanhar dados como calorias perdidas, frequência cardíaca e pressão do corpo. Vale ainda destacar que ela percebe quando o usuário está estressado e ensina um exercício de respiração para acalmá-lo.

Em relação ao design, o novo modelo da Xiaomi tem tela de 1,1 polegada, que pode ser personalizada e permite controlar o smartphone que está conectado, como regular o volume da música, aceitar ou rejeitar chamadas telefônicas e habilitar as câmeras. É à prova d’água e tem bateria que promete autonomia por até 14 dias.

Mi Smart Band 4C

A nova versão do modelo 4, a Mi Smart Band 4C, tem tela colorida de 1,08 polegada capaz de exibir horário, notificações e outras funções. O modelo continua ideal para acompanhar as atividades físicas, por meio do leitor de batimentos cardíacos. Além disso, é possível acompanhar cinco tipos de treinos: corrida rápida, esteira, bicicleta, caminhada e exercício. O preço sugerido é R$ 299.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Com duração de até cinco horas contínuas de música, o fone de ouvido da Xiaomi conta com microfones duplos para melhorar a qualidade das chamadas e evitar ruídos. Com conexão Bluetooth 5.0, o Mi True Wireless Earphones 2 Basic pode ser encontrado por R$ 399.

Mi TV Stick

Mi TV Stick é o gadget da Xiaomi que transforma qualquer televisor em uma smart TV. É compatível com os principais serviços de streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, além de ser integrado ao Google Assistente. Conta com as tecnologias DTS Audio e Dolby Audio, processador Quad-Core de 2.0 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB para armazenamento de dados. O produto chega com o preço sugerido de R$ 499.

Mi Router 4A Giga Version

Por R$ 400, este roteador da Xiaomi promete entregar uma rede mais segura e rápida com ajuda da tecnologia W-iFi 802. 11ac , suas quatro antenas externas e três portas Gigabit Ethernet integradas. O dispositivo conta com memória RAM de 128 MB e 16 MB de ROM.

Mi Smart Sensor Set 2

Conta com suporte às conexões sem fio ZiGbee, Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth Mesh para integrar os dispositivos inteligentes. O kit de automação conta com dois sensores de presença, dois sensores de abertura e um interruptor inteligente, oferecendo várias possibilidades para tornar a casa ainda mais conectada. O preço sugerido no Brasil é de R$ 1.000.

Na galeria, veja detalhes dos novos produtos da Xiaomi: