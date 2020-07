30/07/2020 | 11:56



Os índices de audiência da novela de Walcyr Carrasco animaram tanto o pessoal do Viva que Chocolate com Pimenta ganhará maratona aos finais de semana. A partir deste domingo, dia 2, das 14h15 às 19h, a trama, de 2003, que está sendo reprisada no canal desde abril deste ano, terá todos os capítulos da semana exibidos na sequência.

Além de Chocolate com Pimenta, outra novela ganhou maratona: O Clone, de Glória Perez. A novela de Walcyr Carrasco deverá ser substituída por A Viagem, a partir de dezembro. O drama, que tem como pano de fundo o espiritismo, foi exibida em 1994, com Antonio Fagundes, Christiane Torloni e Guilherme Fontes como protagonistas