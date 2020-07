Ford usa “cães robôs” em fábrica nos Estados Unidos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



30/07/2020 | 11:48



A fábrica da Ford em Michigan, nos Estados Unidos, adotou um programa piloto de manufatura comandado pelos famosos “cães robôs” da empresa Boston Dynamics. Batizados de Fluffy e Spot, os pets robóticos serão usados para otimizar a rotina do local e inspecionar ambientes.

Fluffy e Spot têm quatro patas e pesam cerca de 30 kg. Além de sentar, dar a pata e rolar, eles podem subir rampas, degraus e digitalizar o ambiente com cinco câmeras de 360 graus. Os robôs podem andar a até 5 km/h (movidos por uma bateria que tem cerca de duas horas de duração), ??escaneando o chão de fábrica para auxiliar os engenheiros em atualizações da planta.

“Examinando os ambientes com os robôs, podemos ver como eles realmente são agora e reequipá-los para receber novos produtos”, diz Mark Goderis, gerente de engenharia digital da Ford. “Costumávamos andar pelas instalações com um tripé, parando em locais diferentes e esperando cinco minutos para o laser digitalizar. A varredura de uma planta pode levar duas semanas. Com o Fluffy, leva a metade do tempo”, completa.

Os “cães robôs” são comandados por um controle semelhante aos de videogame, com visão remota da câmera. Eles têm três tipos de marcha: caminhada sobre terreno estável, lenta para terrenos irregulares e velocidade especial para escadas. Além disso, podem se agachar e alongar para entrar em áreas de difícil acesso, caminhar em terrenos difíceis e levantar sozinhos em casos de quedas. De quebra, Fluffy e Spot mantêm uma distância definida e segura dos objetos para evitar colisões.

Goderis explica que, com o tempo, a intenção é operar os robôs remotamente, programando-os para missões na fábrica e recebendo relatórios imediatamente de qualquer lugar. Por enquanto, eles são programados para seguir um caminho específico e operados a até 50 metros de distância.

Assista a um vídeo que mostra a os robôs em ação e confira imagens da iniciativa na galeria.