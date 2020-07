GCM detém motorista embriagado após acidente de trânsito no Viaduto Independência

Da Redação



30/07/2020 | 11:24



A Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano deteve em flagrante um indivíduo por embriaguez ao volante, terça-feira (28/7), por volta das 17h, após envolvimento em acidente de trânsito no Viaduto Independência.

A equipe de motociclistas foi acionada pelo SOS Cidadão 156 para verificar o acidente de trânsito, um engavetamento que envolveu quatro veículos, próximo ao cruzamento com a Rua João Pessoa, no sentido Centro. Uma condutora se feriu e foi socorrida pela ambulância, sendo que os demais motoristas não sofreram lesões. Ao chegarem no local, os GCMs perceberam aparente estado de embriaguez, com andar cambaleante e agressivo, do motorista da caminhonete KIA UK2500, causador do acidente.

Após verificar se os demais condutores dos veículos estavam machucados, a GCM encaminhou o motorista da caminhonete, de 35 anos, para a Delegacia Sede, onde foi submetido à realização de exame no IML, que confirmou o estado de embriaguez ao volante e permaneceu também à disposição da Justiça.