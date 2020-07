Rubens Lacerda inaugura exposição em Santo André

Matheus Moreira

Especial para o Diário



30/07/2020 | 11:15



O artista plástico Rubens Lacerda inaugura nesta quinta-feira (30) a exposição ‘D.A.T.A.S. Freestyleando em cores à óleo’ no Atrium Shopping, em Santo André. Com quadros que trazem uma mistura de todas as técnicas do pintor autodidata, o público vai se encantar com a simplicidade e alegria vibrante presentes em todas as obras.

Localizada no piso Térreo, a exposição poderá ser apreciada através da vitrine. “Nossa ideia é trazer a sutileza das obras de Lacerda para nosso público, prestigiando um artista brilhante morador de Santo André”, conta Eduardo Valderano, gerente de marketing do Shopping.

“Pintar alegria, esperança e bondade é minha prioridade e sempre com muita simplicidade”, comenta Lacerda, que aprendeu a pintar sozinho com as mais variadas técnicas. Ele também é músico e já foi tatuador reconhecido com diversos prêmios em convenções. Sua obra tem muita influência da infância no sertão do Piauí e anos vivendo a arte, com cores marcantes, personagens inusitados, muita natureza e estilo surrealista.



Exposição ‘D.A.T.A.S. Freestyleando em cores à óleo’

A partir de hoje, das 14h às 20h

Piso Térreo (loja 101)

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André

Telefone: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: De segunda-feira a sábado e feriados: 9 reais até 2 horas + 2 reais cada 2 horas adicionais. Aos domingos, 50% de desconto.