Ana Paula Siebert faz tour e surpreende ao exibir banheiro de luxo: Aquilo que eu sonhava

30/07/2020 | 11:10



Ana Paula Siebert surpreendeu os seguidores ao revelar que iria fazer um tour pelo cômodo mais íntimo de sua casa: o banheiro!

No Instagram, a esposa de Roberto Justus mostrou em detalhes do banheiro luxuoso da mansão onde mora com o empresário.

Além de ser decorado com mármore, metais rose gold e um vaso tecnológico com direito a controle remoto, ducha e temperatura regulável, Ana impressionou também ao deixar à mostra a quantidade de produtos de beleza que possui em sua bancada.

É um banheiro superiluminado, porque luz para mim é tudo: para me maquiar, para gravar. Queria que fosse em tons de cinza e, o mais importante, que todos os metais fossem em rose gold. Esse era um grande sonho. O metal é a cereja do bolo de um banheiro, disse ela no vídeo.

A influenciadora digital ainda explicou que aposento foi todo pensado com exclusividade já que é o local onde mais passa tempo em casa.

Meu banheiro foi todo pensando com aquilo que eu sonhava, escreveu ela.

Os internautas não perderam a chance de comentar sobre a luxuosidade do banheiro. Veja abaixo:

Meu deus esse banheiro custa mais caro que meu apartamento todo, mas é lindo quem pode pode.

Gente, que banheiro é esse?? Realmente maravilhoso! Muito bom gosto ... estou encantada.