30/07/2020 | 09:14



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 30, uma nova etapa da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Rio. De acordo com a corporação, foi identificado que um dos investigados da Ponto Final mantém, até hoje, conta na Holanda com valores obtidos a título de propina para beneficiar empresários do setor de transportes públicos. Agentes cumprem três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro - um na capital e dois em Paraíba do Sul, município do interior do Estado. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.