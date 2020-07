Beyoncé divulga novo trailer de Black is King e surpreende com participação da filha Blue Ivy

30/07/2020 | 09:11



Os fãs de Beyoncé não estão sabendo lidar com as surpresas da cantora! Isso porque, na última quarta-feira, dia 29, ela liberou mais uma prévia de seu próximo álbum visual, o tão esperado Black is King. O projeto está previsto para ser lançado no dia 31 de julho na plataforma de streaming Disney+ e foi produzido, dirigido e até roteirizado pela própria Queen B.

Black Is King é um longa-metragem composto por videoclipes das músicas do álbum The Lion King: The Gift, que Beyoncé produziu para o live action de O Rei Leão, lançado em 2019. Ela já havia trabalhado em um projeto parecido, quando entregou em 2017 o álbum Lemonade e uma série de vídeos interligados por meio de sua própria narração.

No Instagram, a cantora divulgou um teaser do projeto que tem como objetivo ser um tributo às famílias pretas e à tradição africana adaptada aos dias atuais. Ao longo do vídeo, que tem um minuto e meio de duração, é possível ver a paisagem africana misturada com imagens que remetem à realeza: bailes, vestidos compridos e até uma corte.

Além disso, quem também aparece é a própria filha de Beyoncé, Blue Ivy, fazendo sua estreia no projeto usando um batom vermelho. A modelo Naomi Campbell também chegou a fazer uma participação.

Beyoncé explicou que a intenção original era que ele fosse lançado junto com a trilha sonora do filme, mas que seu propósito mudou com o passar do tempo.

Os eventos de 2020 fizeram a visão e mensagem do filme ainda mais relevante, enquanto as pessoas ao redor do mundo embarcam em uma jornada histórica. Todos nós estamos em busca de segurança e luz. Muitos de nós queremos mudança. Eu acredito que, quando as pessoas negras contam suas próprias histórias, nós podemos mudar o eixo do mundo e contar nossa história REAL de riqueza de geração e de alma que não é contada nos livros de história, explicou ela.

Ela falou sobre o propósito do álbum.

Com esse álbum visual, eu queria apresentar os elementos da história negra e da tradição africana com um quê moderno e uma mensagem universal e o que verdadeiramente significa encontrar sua própria identidade e construir um legado.

E ressaltou a paixão pelo resultado.

Eu apenas espero que, após assistir, você saia inspirado para continuar construindo seu legado que impacta o mundo de um modo imensurável. Eu rezo para que todos consigam ver a beleza e a resiliência do nosso povo. Essa é a história de como as pessoas que mais estão partidas têm dons extraordinários, desejou a artista.

Lançado na última terça-feira, dia 28, o trailer de Black is King também surpreendeu como a prévia. Filmado ao redor dos continentes, a produção passou por Nova York, Los Angeles, África do Sul, África Ocidental, Londres e Bélgica, e inclui a participação de mais famosos, como Jay-Z, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Lupita Nyong?o, Tina Knowles-Lawson e Kelly Rowland.