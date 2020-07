Avançar no debate

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 23:58



A população das sete cidades, aos anseios da qual este Diário serve de tribuna há mais de seis décadas, não vai aceitar passivamente novos recuos no debate sobre a implantação do projeto do Metrô – sonho acalentado há muito tempo. Não há razões técnicas que justifiquem a demora do governo do Estado em fazer a ligação metroferroviária entre a região e a Capital. Muito pelo contrário. Só existem argumentos favoráveis ao modal, conforme demonstraram dezenas de reportagens publicadas por este jornal no ano passado na já histórica campanha O Grande ABC quer Metrô. Quem prega o contrário faz política, não gestão.

Quando o grupo chinês BYD procurou o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC com a ideia de retomar os planos de implantação do monotrilho na Linha 18-Bronze, alegando que via viabilidade na proposta abandonada pelo Estado e colocando-se à disposição das autoridades para tocar o projeto, este jornal aplaudiu e entusiasmou-se com a possibilidade, pois acreditava, como segue acreditando, que ela expressa o desejo da maioria absoluta dos moradores das sete cidades.

Carta de 21 linhas publicada pela BYD na seção Palavra do Leitor do dia 14, porém, sinalizou clara mudança no discurso da companhia asiática – imediatamente endossada pelo secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e, ontem, pelo presidente do Consórcio Intermunicipal, Gabriel Maranhão (Cidadania). Em nome de sua luta histórica em defesa dos interesses do Grande ABC, este Diário não vai se convencer tão facilmente.

Se depender do atual chefe do Executivo paulista, João Doria (PSDB), a população do Grande ABC nunca vai ver assentado um único dormente na Linha 18, Tanto que o tucano decidiu extinguir ontem o contrato do Estado com o Consórcio Vem ABC – que, por ainda estar ativo, permitiria, em tese, a retomada do projeto proposta pela BYD. Entre desmentidos, recuos e revezes, porém, o sonho permanece. Porque governantes passam. Diferentemente do desejo da população das sete cidades de contar com o Metrô.