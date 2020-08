Perfil de usuários da ouvidoria muda na pandemia

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 00:01



Mudou o perfil dos moradores de Santo André e São Bernardo que utilizam as ouvidorias das cidades para buscar soluções para os problemas. Se antes as reclamações eram relacionadas aos serviços e zeladoria, agora os munícipes pedem ajuda para conter o desrespeito às regras de isolamento.



Em Santo André, antes da pandemia a maioria das reclamações era sobre serviços prestados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). De março para cá, os chamados são para denunciar irregularidades no comércio e questionar a aplicação de leis, que correspondem a 36,4% dos atendimentos.



Denuncias de comércios que estavam funcionando fora das medidas de segurança representam 23,6% dos chamados. Na sequência, 12,8% das ligações questionavam a aplicação de leis, como, por exemplo, a multa aos estabelecimentos em funcionamento durante o isolamento. A população também relatou aglomerações, já que a ouvidoria recebeu 5,9% de denúncias deste tipo. Além destes temas, o serviço foi procurado para relato de problemas com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), saúde, vacinação, Dpav (Departamento de Parques e Áreas Verdes), kit merenda, Semasa e DCUrb (Controle Urbano). Ao todo, 4.940 andreenses foram orientados e 52 processos foram encaminhados à Prefeitura.



“Temos a convicção de que a união das forças em promover a melhor orientação e a melhor informação fez mediar de forma eficaz as relações, independentemente de ideologias partidárias, crenças ou convicções políticas, fatores estes que proporcionaram à nossa cidade um grande amadurecimento, ao ponto de tornar-se uma importante e coerente referência no combate ao coronavírus”, comentou o ouvidor Ronaldo Martim.



Em São Bernardo, foi observada pequena redução no número de demandas relacionadas à zeladoria e às consultas e aos exames e aumento no número de demandas relacionadas à poluição sonora e o desrespeito às regras de isolamento. Entre março e julho, foram recebidas 177 manifestações via ouvidoria, sendo todas encaminhadas para análise e instrução da área responsável. No mesmo período, foram autuados 68 processos.



CONTRAPONTO

Diante da mudança de perfil das reclamações feitas à Ouvidoria de Santo André, três prefeituras do Grande ABC – São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – afirmaram que não notaram mudança nas demandas no período de março a julho. Diadema e Mauá não retornaram até o fechamento desta edição.