INSS adia volta do atendimento presencial para 24 de agosto

30/07/2020 | 00:05



O retorno do atendimento presencial das agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), anteriormente previsto para 3 de agosto, foi adiado para 24 de agosto. Dessa forma, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até 21 de agosto e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências.

Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos (Meu INSS e Central 135). Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.