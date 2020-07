Com lobo-guará, BC anuncia cédula de R$ 200

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 22:53



O BC (Banco Central) anunciou ontem que o País terá, no fim de agosto, uma nova cédula, após 18 anos. Estampada com a imagem de lobo-guará, a nota de R$ 200 terá tiragem inicial de 450 milhões de exemplares, no valor total de R$ 9 bilhões. A última vez em que houve lançamento, em 2002, foi da cédula de R$ 20. Um ano antes, surgia a nota de R$ 2. E, em 2005, saía de circulação a de R$ 1.

Conforme a diretora do BC, Carolina de Assis Barros, a escolha do animal foi baseada em pesquisa realizada em 2001 com a população. “Dentre os animais da fauna brasileira, pedimos para que opinassem sobre aqueles em extinção. A tartaruga e o mico-leão-dourado, em primeiro e segundo lugares, respectivamente, já foram usados (nas notas de R$ 2 e R$ 20). Em terceiro, estava o lobo-guará”. A fim de evitar falsificações, o desenho só será divulgado daqui a um mês.

O fato de anunciarem a novidade em meio à pandemia de Covid-19 ocorre, principalmente, devido à crescente demanda por cédulas no País. “Há um processo de entesouramento, ou seja, as pessoas estão realizando saques e gerando reservas em casa, até por saírem menos de casa nesse período”, esclarece Carolina. Com isso, foi notada a diminuição de cédulas devolvidas ao BC.

O professor de finanças da Fipecafi George Sales diz que o objetivo é abastecer a população no quesito ‘giro monetário’. “Em tempos de isolamento, as pessoas têm ido menos vezes ao banco e realizam saques maiores. Com isso, as instituições financeiras passam a necessitar de mais cédulas. Soma-se ao cenário o fato de que milhares de pessoas estão recebendo auxílio emergencial, e isso também requer número maior de moedas de papel.”

Sales não acredita que esse montante de cédulas novas interfira na inflação do País. “O dinheiro não está girando, mas, sim, ficando estocado em casa, até pelas incertezas desse momento.” Situação diferente, por exemplo, se as pessoas estivessem empregadas e ganhando mais, neste caso, sim, a inflação subiria por conta da lei da oferta e da procura.

O professor da escola de negócios da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Volney Gouveia, por sua vez, avalia que a criação da cédula de R$ 200 tem relação com a inflação, mas não necessariamente com o impacto no seu aumento. “Desde 1994, a inflação acumulada ultrapassou 500%. Uma nota de R$ 100 perdeu mais de 85% de seu poder de compra (hoje equivale a R$ 15). Então, a emissão das notas de R$ 200 apenas diminui a circulação das de R$ 100 porque as pessoas utilizarão apenas uma e não mais duas cédulas para suas transações mais diretas.”

Ainda segundo ele, a emissão é procedimento normal, ainda que incomum, nos tempos de estabilidade monetária. “Na pandemia, a demanda por moeda aumentou, mas a emissão da nota tem mais relação com a perda de poder de compra do real. Quando haveria inflação? Se a oferta (emissão) de moeda fosse menor que a demanda por ela. Nos tempos atuais, a inflação está comportada porque estamos numa situação de baixa demanda por moeda em razão da forte crise e queda da atividade econômica.”



É crescente demanda por dinheiro em espécie

Segundo Carolina Assis, diretora do BC, em 2018, circularam no País 265 bilhões de cédulas, em 2019, foram 281 bilhões e, neste ano, já chega a 342 bilhões, superando a estimativa de 301 bilhões. Ou seja, ano a ano é crescente o número de pessoas que lidam com o dinheiro em espécie, apesar do avanço da tecnologia.

Pesquisa realizada pelo BC a cada dois anos, a última em 2018, revelou que 60% da população utiliza as cédulas como principal forma de pagamento, ficando atrás dos cartões de débito (22%) e de crédito (15%). “As cédulas são a base das transações financeiras, oportuno e preexistente. Estamos nos antecipando quanto à prevenção de faltar cédulas no País.”

George Sales completa dizendo que a maior parte da população brasileira, de classes sociais menos favorecidas, não são ‘bancarizadas’. “Muitos não possuem conta em banco e lidam apenas com cédulas, por não possuírem cartões.”

O Plano Real foi implementado em julho de 1994. A partir de 2010, se deu início às cédulas da segunda família da moeda, composta por sete notas.