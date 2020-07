Santo André inicia obra de revitalização na Av.dos Estados

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André iniciou, na tarde de ontem, obras de revitalização no trecho andreense da Avenida dos Estados. Na primeira fase serão investidos cerca de R$ 10 milhões no trecho de três quilômetros entre a Rua do Ouro, no limite com São Caetano, e a entrada do bairro Santa Teresinha.

O tempo de execução previsto nesta primeira fase é de aproximadamente 100 dias, com investimento próprio da Prefeitura. A segunda fase, em parceria com o governo do Estado, vai contemplar trecho entre a entrada do bairro Santa Teresinha e o Viaduto Adib Chammas, e será iniciada até o fim do ano. A terceira fase, prevista para o primeiro trimestre de 2021, será realizada em parceria com o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), do Viaduto Adib Chammas até o limite com o município de Mauá. Os trechos receberão ampliação da drenagem, pavimentação asfáltica, contenção, iluminação de LED e paisagismo.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que as intervenções eram desejo antigo dele e da população, mas que só pôde ser concretizados agora. “Nossas prioridades estavam nas emergências das pontes, que caíram logo no início da nossa gestão, e em recuperar trechos da avenida para darmos andamento. Há 24 anos que nossa cidade sonha com isso e, agora, em um ano podemos entregar a reforma completa de toda essa extensão”, comenta o chefe do Executivo, que levou uma capa publicada pelo Diário no início de 2016 para comprovar que o sonho era antigo.

Paulo Serra informou que são mais de 30 mil veículos por dia que circulam em todo trecho andreense. “Vamos resolver não só o problema de mobilidade urbana, mas tornar esta avenida um eixo importante e em condições de receber tráfegos por aqui, além de ser uma alça para empresas e indústrias que estão na cidade”, ressalta.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, detalha que, por semana, a expectativa é a de avançar com as obras em pelo menos 300 metros por trecho. “O importante é que nunca fecharemos totalmente algum trecho da avenida, até porque, prejudicaria muito o trânsito, principalmente com a flexibilização. Então, quando precisarmos do lado esquerdo da via, fecharemos, mas deixaremos livre as demais faixas, sem prejudicar o trânsito”, garante.

As três etapas do projeto vão consumir cerca de R$ 48 milhões dos cofres públicos, sendo R$ 30 milhões repassados pelo Estado e R$ 18 milhões dos cofres municipais.

EXPERIÊNCIA

A publicitária Joana Golt Alves, 29 anos, trabalha em São Paulo e mora em Santo André e todos os dias precisa passar pela Avenida dos Estados. Ela comenta que os problemas são recorrentes na avenida e acredita que a revitalização trará mudanças significativas. “Acho que toda mudança é bem-vinda. Sendo assim, as demais cidades que também acabam sendo responsáveis por algum trecho da avenida poderiam dar continuidade nesse trabalho, assim fica algo padrão e eficiente em todos os pontos”, comenta.

O motorista de aplicativo Jorge Munhoz, 42, apoia o projeto. “Principalmente, em relação à iluminação. Em alguns trechos acaba sendo perigoso para nós, motoristas, e, principalmente, aos pedestres”, finaliza.

Prefeito mostra capa do Diário de 2016 para lembrar que problema é antigo

Durante a entrevista coletiva realizada ontem para falar da esperada revitalização da Avenida dos Estados, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) mostrou capa publicada pelo Diário em 7 de janeiro de 2016, que chamava atenção para os sérios problemas da via e lembrava outra Primeira Página histórica, publicada 20 anos antes, com o título ‘Ninguém aguenta mais a Av. dos Estados’.

Na época, o Diário lançava campanha pública pioneira para apoiar a recuperação da avenida, que é a principal ligação entre o Grande ABC e Capital e que naquela época já apresentava pontos de alagamento e buracos por toda extensão, problemas que só foram agravados ao longo dos anos, se tornando insustentável em alguns períodos, quando recebeu intervenções pontuais.

“Trouxe matéria de 2016 que pontuava os problemas desde 1996. Diante disso, acredito que se não for a mais importante, é uma das principais obras da nossa gestão”, comentou o Paulo Serra, mostrando a imagem da capa do Diário.

Na época da reportagem citada pelo prefeito, o Diário percorreu 14 quilômetros da via e constatou as dificuldades enfrentadas diariamente por pedestres e motoristas. No asfalto da via, além dos inúmeros buracos, ondulações deixam evidentes os impactos que a avenida sofreu ao longo dos anos por atender demanda de veículos pesados muito superior ao planejado inicialmente.

Na reportagem, o jornal questionava o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que passou a informação de que a manutenção de toda a via figurava entre as propostas encaminhadas ao governo do Estado para inclusão na peça orcamentária dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no entanto, nenhuma ação concreta de recuperação da avenida havia sido feita no período.