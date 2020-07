Candidatíssimo, declara Bozzella sobre Demarchi

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 00:01



O presidente estadual do PSL, deputado federal Junior Bozzella, entrou em ação para afastar boatos que começaram a circular no meio político de São Bernardo a respeito de uma possível retirada da pré-candidatura do vereador Rafael Demarchi (PSL) à Prefeitura. “Rafael Demarchi é candidatíssimo”, assegurou o dirigente.



“É tão candidato que até contratamos uma equipe de marketing, com marqueteiro renomado”, emendou o parlamentar, creditando ao prefeito Orlando Morando (PSDB), que tentará a reeleição, a disseminação da informação inverídica. “(Este boato) É coisa do atual prefeito da cidade, Orlando Morando, que está preocupadíssimo. Tenho certeza que Rafael Demarchi sairá vencedor do pleito para a Prefeitura de São Bernardo”, sustentou.



Demarchi está no segundo mandato de vereador. Foi candidato a deputado federal em 2014 (recebeu 31,5 mil votos) e, neste ano, buscará pela primeira vez a principal cadeira do Executivo. Em sua pré-campanha, busca se alocar como terceira via, atrás de eleitores que estão descontentes com o trabalho de Morando e que não querem o retorno do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), pré-candidato do petismo neste ano. Ele também visa aproveitar vácuo que tende a ser deixado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), que depois de duas décadas de rivalidade está próximo de anunciar apoio a Morando no pleito – Alex foi candidato a prefeito nas três últimas eleições municipais.



Para evitar que sua pré-campanha fosse cooptada por uma das forças políticas da cidade, Demarchi migrou de sigla – saiu do Republicanos, hoje na base de Morando, e foi para o PSL, legenda que ele dirige no âmbito municipal. Sobre os boatos, o pré-prefeiturável foi taxativo.



“Claro que sou candidato. A cidade de São Bernardo não pode ficar na mão apenas do PT e do PSDB, é preciso mudança. Quero mostrar que há possibilidade de o eleitor buscar outra opção que não seja apenas esses partidos”, avaliou. “Aliás, digo que é muito mais fácil eu efetivar minha candidatura a prefeito do que o Orlando, que está bem enrolado com a Justiça”, comparou.



Demarchi se baseou na recente denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) contra Morando e mais 12 pessoas no âmbito da Operação Prato Feito. O tucano é acusado de receber propina de R$ 600 mil para favorecer empresas de Fábio Mathias Favaretto, genro de Carlos Maciel, ex-homem forte do governo de São Bernardo. Morando nega as acusações. O processo tramita no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), sob os cuidados do desembargador Nino Toldo.