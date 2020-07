Com Covid, Marcelo Oliveira apresenta febre e é internado

Raphael Rocha

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 22:28



Pré-candidato do PT ao Paço de Mauá, o vereador Marcelo Oliveira precisou ser internado ontem após apresentar febre. O parlamentar, de 48 anos foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e até então se recuperava em casa, com sintomas leves. Sua mulher, Fernanda, também testou positivo para o coronavírus - ela está em casa.

Assessores de Marcelo afirmaram que o petista registrou quadro de pneumonia, mas está bem e que seu quadro é estável. “O Marcelo de fato internado ontem. Ele teve um quadro de febre, passou no médico e identificaram uma pneumonia e ficou internado para observação. Mas ele está bem, hoje já não teve febre, está medicado. Não precisou ser entubado ou nadas do tipo. Está tomando antibiótico e esperando essa fase da doença”, informou um dos assessores do parlamentar, ao Diário.

Marcelo segue em observação no Hospital Brasil, em Santo André. Vereador de oposição ao governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), ele é o indicado do PT na tentativa do partido de resgatar o comando da Prefeitura. A chapa tem como vice o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT).