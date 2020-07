Em rede social, Atila Jacomussi diz que Mauá não terá aulas na rede municipal neste ano

da Redação



29/07/2020 | 20:05



A Prefeitura de Mauá anunciou, no início da noite desta quarta-feira (29), que as aulas presenciais da rede municipal de ensino da cidade não retornará neste ano. O anúncio foi feito em uma live realizada pelo prefeito Átila Jacomussi (PSB). A decisão vai contra ao Plano São Paulo, em que as aulas estaduais podem retornar no dia 8 de setembro.

De acordo com o prefeito, Mauá possui 45 escolas de educação infantil, sendo 42 municipais e três conveniadas, ou seja, os alunos possuem entre 0 a 5 anos. "Imagine bebês voltando às escolas diante desta pandemia, mesmo que tenhamos baixos índices de evolução da doença, eles são possíveis transmissores para pais, irmãos e avós. Precisamos preservar as vidas, que são o bem mais importante da nossa cidade", destacou Atila.

O prefeito ainda afirmou que o formato de retomada do Governo do Estado contempla o rodízio de alunos, com dois ou três dias de aula na semana, o que não recupera o ano letivo de qualquer forma. "Queremos que o Governo do Estado crie protocolos diferentes para escolas públicas e particulares, assim, os pais e as escolas particulares podem decidir sobre a volta dos seus filhos ou continuar com as aulas remotas. Na rede pública continuaremos com as aulas à distância", disse o prefeito.

As cidades de Santo André e São Bernardo também barraram o retorno das aulas presenciais, porém, a diferença com a cidade de Mauá, é a de que Santo André e São Bernardo apenas anunciaram que as aulas não voltam dia 8 de setembro e Mauá anunciou que as aulas não voltam neste ano.

Os tucanos também realizaram lives, transmitidas pelas redes sociais. E ambos argumentaram que o cenário atual não permite que haja a volta das aulas. Em Santo André são 38 mil alunos matriculados. Em São Bernardo, 82 mil.