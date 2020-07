Clube Cerâmica. Um craque. Uma descoberta

Quinta-feira, 30 de julho de 1970 – ano 13, edição 1296

São Caetano – Prefeito Oswaldo Massei, de São Caetano, lança a pedra fundamental de um novo viaduto sobre a Estrada de Ferro ‘Santos a Jundiaí’.

Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo diocesano de Santo André, celebra missa campal comemorativa ao aniversário da cidade.

Vereador Fábio Ventura profere conferência na Câmara como orador oficial dos festejos de São Caetano.

Santo André – O embaixador dos Estados Unidos, Maurice Berbaum, visita o prefeito de Santo André, Newton Brandão.

Em 30 de julho de...

1915 – A Santa Casa de Misericórdia de Santo André – futuro Hospital Municipal – já abriga diversos doentes e pratica operações de alta cirurgia.

1930 – O momento político brasileiro com o assassinato do presidente da Paraíba, João Pessoa: o vice-presidente do Estado, Álvaro de Carvalho, declara que seguiria intransigentemente o programa estabelecido pelo antecessor assassinado.

1960 – Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprova o novo Código Municipal, enviando a matéria para sanção do prefeito Chiquinho Arnoni.

1975 – Prefeitura anuncia a ampliação do Estádio Bruno Daniel: de 6.000 para 20 mil lugares. Projetava-se a arquibancada descoberta com extensão de 110 metros, projeto do arquiteto Francisco José de Prado Ribeiro.

Hoje