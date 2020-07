'Que História é essa, Porchat?' será exibido na Globo em outubro

29/07/2020 | 19:12



O Que História É Essa, Porchat, programa apresentado por Fabio Porchat no canal pago GNT, terá a retomada da 2ª temporada com episódios inéditos a partir do próximo dia 4 de agosto. No mês de outubro, a 1ª temporada da atração será exibida na TV aberta, na Globo.

A estreia da volta da 2ª temporada - que começou a ir ao ar em março, mas precisou ser interrompida pela pandemia do novo coronavírus - que será exibida às terças-feiras, às 22h30, contará com a presença de Rodrigo Hilbert, Fafá de Belém e Leandro Hassum.

O Que História É Essa, Porchat? foi gravado nos estúdios Globo com equipe técnica reduzida e seguindo "protocolos de segurança" da emissora. Gigi Soares fez a direção de forma remota.

"O programa foi feito sob o guarda-chuva do 'novo normal', mas a essÊncia dele, que é contar histórias, está ali. Elas funcionam presencialmente ou à distância", afirma o apresentador.

Nos 17 episódios inéditos, haverá a presença de personalidades como Sandra Annenberg, Marcelo Médici, Monique Alfradique, Antônio Fagundes, Sheron Menezzes, Luis Miranda, Grazi Massafera, Tom Cavalcante e Alexandre Nero.