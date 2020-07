Grêmio empata e vai pegar de novo o Novo Hamburgo na semifinal do Gaúcho

29/07/2020 | 17:35



O Grêmio fechou a primeira fase do segundo turno com um empate sem gols diante do Novo Hamburgo nesta quarta-feira, no Estádio Alviazul, em Lajeado. As equipes voltam a se enfrentar na semifinal, ainda com data e local a serem definidos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Este foi o segundo empate seguido do Grêmio, que tinha ficado no 1 a 1 com o Ypiranga no último domingo. Mesmo assim, terminou com 14 pontos, na liderança do Grupo B. O Novo Hamburgo, segundo do Grupo A, somou oito. A outra semifinal será entre Internacional e Esportivo.

Com a classificação assegurada, Renato Gaúcho não pensou duas vezes em poupar seus titulares e colocar em campo um time recheado de reservas. Totalmente modificado, o time sentiu a falta de entrosamento e não conseguiu imprimir um ritmo forte para sufocar o Novo Hamburgo, que foi cauteloso, não se arriscou e fez o essencial para sair classificado.

A primeira boa chance do Grêmio apareceu apenas aos 17 minutos do primeiro tempo. Lucas Silva achou Luciano dentro da área. O camisa 9 conseguiu desviar, mesmo de costas, mas ficou na defesa do goleiro Jacsson. Juba respondeu, mas David Braz fez o corte, evitando com que a bola chegasse em Paulo Victor.

Com lançamentos longos, o Grêmio não conseguiu criar no primeiro tempo, ainda mais em cima de uma equipe montada defensivamente. O time de Renato Gaúcho errou passes, apostou na velocidade pelos lados de campo, mas sem qualquer tipo de sucesso. Já o Novo Hamburgo se segurava e torcida contra o Juventude diante do Esportivo.

No segundo tempo, o Novo Hamburgo saiu um pouco mais e começou ameaçar. O chute de Betotto passou por cima do gol. Já o Grêmio continuou errando. Quando criou oportunidades, principalmente com Luciano, o goleiro Jacsson fazia a defesa, em sua maioria, com facilidade.

Aos 23 minutos, Luciano tocou para Pepê, que passou pelo goleiro e tocou de volta. O ex-corintiano, com o gol aberto, chutou para fora. O lance fez com que o Grêmio caísse de produção. Antes do apito final, o Novo Hamburgo marcou com Kayron, mas o lance foi anulado. Placar final: 0 a 0.