Leilão de joias de Sergio Cabral arrecada R$ 4,6 milhões

29/07/2020 | 17:18



Diamantes e barras de ouro que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral foram leiloados por R$ 4,6 milhões nesta quarta-feira, 29. As 20 peças que foram colocadas à venda estavam avaliadas inicialmente em R$ 3 milhões.

O pregão virtual foi realizado ao longo do dia. Foram leiloados 15 diamantes e cinco lingotes de ouro de 24 quilates. Os lances iniciais variavam de R$ 52,6 mil a R$ 246,5 mil. Segundo a De Paula Leilões, o valor mínimo pedido pelas peças representava 80% do valor de avaliação, mas todas elas foram vendidas com ágio.

O leilão foi autorizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), e o montante arrecadado será destinada ao Ministério da Justiça e ao Fundo Antidrogas.

Sergio Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele já foi sentenciado a mais de 280 anos de prisão pela Justiça Federal por crimes investigados pela Lava-Jato.