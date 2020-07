Leone assume direção da Aciscs e promete diálogo na entidade

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 16:28



O empresário Alessandro Leone assumiu a presidência da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), em reunião realizada na noite desta terça-feira (28). Leone ocupará a vaga de Marcelo Beja, que estava à frente da associação de forma temporária, depois do pedido de licença de Moacir Passador Junior.

No começo de julho, o Diário mostrou que Passador, sucessor do advogado Walter Estevam Junior no comando da entidade, havia sido afastado da direção depois de suspeitas de uso do cartão corporativo da Aciscs para compra pessoal – na lista havia, por exemplo, pagamento de cruzeiro marítimo. Passador sustentou que pediu licença da função por motivos pessoais.

Beja foi alçado à condição de presidente por ser vice-presidente de administração e finanças. O Diário apurou que o arquiteto havia confidenciado a associados que não queria dirigir a Aciscs, também por compromissos pessoais previamente acertados. Então, em reunião da direção executiva, ficou acertado que Leone vai dirigir a associação até outubro, quando vence a licença de Passador – pelo menos a princípio.

“Sou a favor do diálogo. Estivemos conversando com a administração (de José Auricchio Júnior, PSDB) com relação ao decreto dos bares e restaurantes (na semana passada, quando a Prefeitura tirou a limitação de funcionamento e autorizou a abertura desses estabelecimentos depois das 17h). Sou a favor do diálogo, da conversa, de sentar à mesa e conversar. A associação tem que ser neutra nesse sentido”, comentou Leone.

Leone é figura conhecida no meio político de São Caetano. Já foi filiado ao PSB e hoje está no Republicanos, o antigo PRB. O que se comenta é que a escolha de Leone para presidir a associação desagradou Estevam, que começa a ver um movimento para minar suas forças dentro da entidade. A condução do advogado, em especial a politização – Estevam tentou se cacifar para ser prefeiturável, não conseguiu –, foi alvo de críticas internas.

O novo presidente, porém, buscou afastar qualquer atrito com Estevam. “O Walter fez uma excelente administração, uma das melhores que vi, em nível de resultado alcançado. A do Moacir não teve o mesmo empenho. Vai da pessoa, da liderança. Espero que agora neste período, até definir o que vai acontecer, possamos defender os interesses da associação.”

No dia 10, haverá reunião novamente da diretoria executiva da Aciscs porque nesta terça-feira foram levantados alguns pontos a respeito do estatuto e da condição de Passador como presidente eleito da entidade. Haverá debate sobre a redução do tempo de mandato – de três para dois anos – e a convocação de novo pleito.