Mariana Rios posta fotos antigas e homenageia irmão, que morreu aos dois anos de idade: Sinto sua energia de amor todos os dias

29/07/2020 | 16:10



Mariana Rios usou seu Instagram nesta quarta-feira, dia 29, para homenagear o irmão, Diogo, que morreu aos dois anos de idade.

A atriz compartilhou duas imagens antigas de quando ela e o irmão eram crianças. No clique, os dois aparecem cantando parabéns e assoprando velinhas em uma festa de aniversário. Na legenda, ela revelou que Diogo estaria completando 33 anos de idade, e aproveitou o momento para se declarar para o irmão mais novo.

Hoje tem festa no céu! Meu irmão querido e amado, você faria 33 anos hoje, e durante todo esse tempo de sua ausência eu rezei por você todas as noites. Desejo que esteja coberto pela proteção divina em um lugar de muita luz e paz. O tempo em que esteve aqui, encheu nossos corações de amor e alegria. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Sinto sua energia de cuidado e amor todos os dias da minha vida! Te amo.

Em seguida, a atriz compartilhou um trecho de uma prece religiosa que diz o seguinte:

Quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas! De que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora; de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço; de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo.

Recentemente, Mariana Rios sofreu um aborto espontâneo de seu primeiro filho com o noivo, Lucas Kalil, e disse ter sonhado com Diogo dias antes de revelar a gravidez.