Fiat Strada, Ford Ranger, Toyota Hilux e outras: as picapes vendidas no Brasil atualmente

Leo Alves

Do Garagem360



29/07/2020 | 15:18



O mercado das picapes brasileiras está movimentado em 2020. Modelo mais vendido, a Fiat Strada foi renovada por completo e ganhou uma nova geração. No segmento das picapes médias, a Ford Ranger recebeu uma nova versão Storm há alguns meses, enquanto que a Chevrolet S10 recebeu um novo visual nesta semana. As japonesas Mitsubishi L200 e Toyota Hilux ganharam novas versões neste ano e podem receber novidades visuais nos próximos meses.

Com todas essas mudanças, confira na galeria especial do Garagem360 quais são (e como estão) as picapes vendidas no País atualmente.

Picapes vendidas no Brasil em 2020