Zé Neto, da dupla com Cristiano, pede desculpas após vídeo sobre turma da Covid

29/07/2020 | 15:10



O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, causou revolta em seus seguidores na última terça-feira, dia 28, ao publicar um vídeo em seus stories. Na gravação, o cantor aparece reunido com um grupo de amigos, todos sem máscara. Na tela, ele escreveu que aquele registro era para os mimizentos, se referindo a quem iria questionar sobre o uso de proteção contra a Covid-19, e ainda disse:

- As pessoas vão perguntar: porque vocês estão todos sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou Covid. É a turma do Covid.

Após a repercussão negativa, Zé Neto apagou o vídeo e publicou um pedido de desculpas em sua rede social. O cantor disse que achava que não poderia mais contrair o coronavírus após já ter pego a doença uma vez, e que foi tudo uma brincadeira infeliz.

- Passando aqui primeiramente para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Até que fui orientado de que quem pegou está sujeito a pegar de novo. Acabei falando m***a, e estou aqui para pedir desculpas humildemente para vocês.

Ele continuou, pedindo desculpas às pessoas que perderam entes queridos durante a pandemia e se sentiram ofendidas pelo vídeo.

- Vocês sabem como eu sou, uma pessoa que só gosta de levar alegria, que só gosta de ajudar as pessoas. Infelizmente, num momento de bobeira da minha cabeça, acabei falando m***a. Nunca com a intenção de ofender ninguém, nada, só num momento de brincadeira. Sei que fui muito infeliz. Peço desculpas a todas as famílias que perderam entes queridos, a todas as famílias que estão passando dificuldade por conta da Covid. De forma nenhuma a intenção minha era de magoar alguém ou ofender alguém. Peço mesmo as minhas mais sinceras desculpas e desculpa mesmo, gente

. Sou um ser humano e estou sujeito a cometer erros igual a todo mundo. Não é esse negócio que o pessoal acha, que é artista e tem que estar tudo certo, sempre fazer tudo certo. Não gente, a gente comete erros também. A gente bebe, fala besteira, a gente chora, a gente tem problemas. Então me desculpa mesmo do fundo do meu coração.

Nos comentários, o cantor recebeu apoio dos fãs e de alguns cantores sertanejos, como César Menotti, da dupla com Fabiano, que escreveu:

Você é uma das melhores pessoas que conheci na vida. Você é generoso, desapegado, família e um cara temente a Deus. Fica em paz.