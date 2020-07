Filha de Lisa Marie Presley faz tatuagem em homenagem ao irmão, Benjamin Keough, que cometeu suicídio

29/07/2020 | 14:11



Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, fez uma homenagem emocionante ao irmão, Benjamin Keough, que morreu no último dia 12 de julho, aos 27 anos de idade. A atriz compartilhou em seus Stories do Instagram na última terça-feira, dia 28, que havia feito uma tatuagem com o nome de Benjamin. A escrita foi eternizada acima da clavícula de Riley e tocou o coração dos fãs da família Presley.

Como você viu, Benjamin, neto de Elvis Presley, cometeu suicídio e foi encontrado na casa da mãe, Lisa Marie Presley. A avó do jovem, Priscilla Presley, revelou que os últimos dias estão sendo os mais sombrios de sua vida. Lisa Marie ainda não se pronunciou publicamente sobre a perda do filho, mas seu ex-marido, Michael Lockwood, acredita que a morte de Benjamin pode fazer com que ela tenha uma recaída e volte a abusar de drogas e álcool.

Triste, não é?