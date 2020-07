Amber Heard faz desabafo após término de sua batalha judicial com Johnny Depp

29/07/2020 | 14:10



Amber Heard fez um desabafo na última terça-feira, dia 28, após o fim de sua batalha judicial com Johnny Depp. No Instagram, a atriz agradeceu ao apoio que recebeu nas últimas semanas e confessou que não foi fácil falar sobre os supostos abusos que viveu durante o seu casamento com o artista. Veja abaixo:

Eu viajei para o Reino Unido para me apresentar nesses processos como testemunha e auxiliar o Tribunal. Depois de obter uma ordem de restrição em 2016 e finalizar nosso divórcio, eu queria seguir em frente com minha vida. Não segui com essa ação e, apesar de seu significado, teria preferido não comparecer no tribunal. Foi incrivelmente doloroso reviver o rompimento do meu relacionamento, ver questionarem meus motivos e minha verdade e os detalhes mais traumáticos da minha vida com Johnny compartilhados no tribunal e transmitidos ao redor do mundo. Eu mantenho meu testemunho no tribunal e agora coloco minha fé na justiça britânica.

Embora eu não tenha aberto esse processo, estou ciente dos preciosos recursos consumidos por seu litígio e ficarei feliz em ver esses recursos redirecionados para questões jurídicas mais importantes, já atrasadas pela pandemia de Covid-19. Agradeço a dedicação, trabalho árduo e apoio da equipe jurídica de defesa, bem como dos advogados do Reino Unido e dos Estados Unidos.

Desejo também estender meus agradecimentos aos funcionários muito gentis e diligentes do tribunal e à polícia, que têm sido muito sensíveis em garantir minha proteção para que eu pudesse testemunhar em segurança. E, finalmente, meus sinceros agradecimentos pelo tremendo derramamento de apoio e pelas muitas mensagens que recebi de todo o mundo. Vocês me deram tanta força, e eu a envio de volta.

O lado de Johnny

Já o advogado de Johnny Depp, David Sherborne, não poupou esforços para minimizar a credibilidade de Amber Heard como testemunha. Segundo informações do jornal The Guardian, David fez fortes declarações em seu discurso de encerramento na corte.

- Dos grandes aos pequenos pontos, a srta. Heard provou ser uma testemunha totalmente não confiável e, francamente, uma mentirosa compulsiva, e não digo isso levianamente. O importante para o sr. Depp é limpar o seu nome dessas terríveis alegações expandidas nos últimos quatro anos, dos quais, como resultado, ele perdeu nada menos do que tudo, como disse. Em sua essência, dizemos que ela demonstra ser a agressora, não o sr. Depp. Ele não é um espancador de esposa. Se fosse um homem que dissesse o que a sra. Heard disse e que admitisse o que ela admitiu, se fosse o sr. Depp, por exemplo, e fosse o contrário, você pode imaginar que consternação haveria?

David continuou, citando até mesmo uma das ex-namoradas do artista, Kate Moss.

- Médicos estavam mentindo, enfermeiras mentindo, policiais mentindo, apenas a srta. Heard - que se esforçou para repetir o mantra bem ensaiado de que ela não estava aqui para chamar alguém de mentiroso - apenas a srta. Heard estava correta o tempo todo, não importando o que acontecesse. Em um momento de malevolência não escrita, ela jogou uma mentira total sobre Kate Moss, um boato de que Depp havia empurrado a supermodelo escada abaixo, o que era uma referência gratuita e totalmente inventada à Moss.

Ele também falou sobre os ferimentos que Amber apresentou após o término de seu casamento com Johnny.

- [Os machucados eram] hematomas mágicos que só apareciam quando ela estava sozinha ou com amigos, mas nunca apareciam quando ela estava fora ou quando alguém a filmava de modo independentemente. Eles eram essenciais para tudo isso, mas ela não foi à polícia ou ao hospital. Depp, longe de ser o agressor doméstico, é o que sofreu abuso doméstico.

Segundo informações do site Deadline, a decisão do juiz não deve sair antes de setembro. Agora é só aguardar, né?