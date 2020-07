SP totaliza 514 mil casos de covid-19 e 22.389 mortes pela doença

29/07/2020 | 13:38



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registra 514.197 casos confirmados de covid-19 e 22.389 óbitos pela doença. Entre a terça-feira, 28, e esta quarta-feira, 29, houve um acréscimo de 13.896 novos casos registrados, aumento de 2,7% em 24h, e de 330 novas mortes registradas, crescimento de 1,5%.

Gorynchteyn informou também os números de terça, que haviam sido represados por uma alteração pelo Ministério da Saúde no acesso aos dados. Segundo o secretário, o acréscimo entre a segunda, 27, e terça no número de casos foi de 12.647 (aumento de 2,5%) e no número de óbitos de 383 (aumento de 1,7%).

Conforme comunicou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 65,5% no Estado e de 63,3% na região metropolitana da capital.