SP confirma R$ 96 milhões em doações para ampliar produção de vacina

29/07/2020 | 13:14



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que foram confirmados R$ 96 milhões em doações do setor privado para o Instituto Butantan. As doações fazem parte de um programa do governo do Estado que busca R$ 130 milhões para que o instituto possa dobrar a capacidade de produção da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, em desenvolvimento em parceria com a farmacêutica Sinovac.

De acordo com o governador, o objetivo é que o Instituto Butantan produza 120 milhões de doses da vacina, a serem aplicadas duas vezes.

Doria afirmou também que o governo do Estado foi procurado por países vizinhos, na América Latina, para o fornecimento dos imunizantes.

"As doações são prova da generosidade do empresariado de São Paulo e daqueles que acreditam na esperança da vacina", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.