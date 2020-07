Príncipe Harry, Meghan Markle e Elton John serão convidados para o casamento de Brooklyn Beckham

29/07/2020 | 13:11



Recentemente, Brooklyn Beckham anunciou o noivado ao lado de Nicola Peltz! Agora, segundo informações do The Sun, surgiram detalhes sobre a glamourosa lista de convidados do casamento do filho mais velho de David e Victoria Beckham. E sabe qual casal será chamado para fazer parte do grande dia? Meghan Markle e príncipe Harry!

Pois é, segundo informações do jornal inglês, Brooklyn e sua amada querem enviar logo o Save the Date [Reserve a data, em tradução literal] para garantir que Harry e Meghan consigam ir ao grande dia, já que ambos possuem muito compromissos e uma agenda lotada.

Uma fonte ainda contou que o casamento deve acontecer em 2021 e deu os detalhes:

- O casamento do Brooklyn será um dos casamentos mais estrelados de todos os tempos, graças às conexões de seus pais.

O príncipe Harry e Meghan estão no topo da lista, pois David e Victoria são bons amigos e sabem que sua presença tornaria o dia ainda mais especial.

Suas agendas são tão agitadas que David e Victoria querem que eles recebam o convite o mais rápido possível.

Além do casal, outro nome famoso deve comparecer: Elton John!

- O padrinho do Brooklyn, Sir Elton John, também é um bom amigo de Harry e Meghan e Victoria e David esperam que sua presença também os incentive a pegar um lugar.

Vai ser um verdadeiro quem é quem dos casamentos - cheio de rostos famosos.

Os irmãos mais novos de Brooklyn, Romeo e Cruz, devem ser os padrinhos, enquanto a caçula, Harper, deve ser a principal dama de honra. Muito amor, né?