Sósia de Tiago Iorc agita a web durante novo episódio do MasterChef

29/07/2020 | 13:10



O novo formato do MasterChef 7 vem dando o que falar e o mais novo episódio, que foi ao ar na última terça-feira, dia 28, se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque, durante o programa, inúmeros momentos acabaram divertindo os internautas e viraram memes no Twitter.

Ao longo da competição, os oito participantes tiveram que realizar uma série de provas e uma delas chamou a atenção por ser extremamente específica. Valter, um dos competidores, precisou preparar um filé mignon em apenas dez minutos e a internet são soube lidar com essa demanda dos jurados!

Como esse homem vai fazer um filé mignon em dez minutos?, questionou uma internauta.

Mas, para surpresa de todos, Valter não só conseguiu fazer como também passou do ponto. No fim, a carne acabou queimada e ele foi eliminado.

Nem o diabo no fogo do inferno consegue assar um filé mignon em dez minutos e o Valter conseguiu passar do ponto, apontou outro internauta.

Mas o que também chamou a atenção foi a semelhança de um dos participantes com Tiago Iorc. Renan Nagao, que teve um desempenho ótimo na primeira parte do programa, movimentou as redes sociais por conta do visual parecido com o cantor. No fim, ele não conseguiu ser o vencedor, mas podemos dizer que fez muito sucesso. Né?

O que Tiago Iorc está fazendo no MasterChef?, perguntou uma internauta.

Só consigo ver Tiago Iorc no episodio de hoje, disse outro.

Até o jornalista Chico Barney brincou com a semelhança, dizendo:

Torcendo contra o Tiago Iorc no Masterchef.

E por fim, a participante Alessandra deu a volta por cima e deixou até o próprio Jacquin boquiaberto. No começo do programa, o chef não aprovou o primeiro prato feito por ela e declarou:

- Vou te dar outra chance porque eles gostaram. Por mim, você ia embora.

Mas Alessandra não deixou a peteca cair e se deu muito bem, tornando-se a vencedora do episódio após surpreender a todos com um capelete de ricota com alho poró!

Como forma de se redimir, o francês, pela primeira vez, fez questão de entregar o troféu nas mãos da campeã.

- Então a vencedora é? você, Alessandra! A mulher que eu quis mandar embora! E agora, pela primeira vez na minha vida, eu vou entregar um troféu. E é pra você, declarou.

Fofo, né?