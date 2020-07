Quase 200 mil empresas foram criadas em abril, revela indicador da Serasa Experian

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



29/07/2020 | 12:16



O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revela que, em abril deste ano, 194.882 novas empresas foram criadas no Brasil. Destas, 84,7% fazem parte da categoria de microempreendedores individuais (MEIs), maior resultado desde fevereiro de 2019. Ainda segundo o levantamento, o setor de Serviços continua representando a maior parte das empresas recém criadas, com 68,9%.

Ao avaliar as regiões do país, a participação mensal mostra que os Estados do Sudeste foram os principais influenciadores do número total, hospedando 51,1% dos novos negócios. Em seguida, estão as regiões Sul (17,6%), Nordeste (15,8%), Centro-Oeste (9,7%) e Norte (5,8%).

“Apesar das incertezas econômicas e das medidas de distanciamento social, uma parcela considerável da população segue apostando em empreender por meio da criação de micro e pequenos negócios”, diz o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Ainda segundo ele, garantir renda com pouco investimento é uma necessidade. “Por isso, o setor de Serviços é preferível, já que nessa área podem ser criados ramos de atuação que não dependem da contratação de um espaço ou equipe de trabalho”, ressalta Rabi.

Variação Anual

O índice de nascimento de empresas apresentou queda de 25,7% em abril em relação ao mesmo período de 2019. A baixa foi puxada pelos segmentos do Comércio, Serviços e Indústria, que registraram -33,1%, -24,5% e -20,2%, respectivamente. As regiões também tiveram retração na relação ano a ano: Sudeste (-28,7%), Sul (-26,0%), Nordeste (-25,0%), Centro-Oeste (-17,2%) e Norte (-7,3%).

Cuidar das finanças do negócio desde o início é essencial

Como as micro, pequenas e médias empresas normalmente dependem mais do capital de giro do que as companhias de porte maior, é fundamental que os novos empreendedores façam um planejamento financeiro desde o início da operação do negócio. Estar pronto para encarar momentos de incerteza e ter algumas estratégias planejadas podem fazer a diferença na manutenção da receita. Para isso, os especialistas da Serasa Experian dão algumas dicas:

- Aposte na expansão da carteira de clientes e busque mercados que ainda não haviam sido mapeados;

- Utilize a tecnologia a favor, criando canais nas redes sociais e se cadastrando em aplicativos de entrega e outros sites de marketplace, que reúnem pequenos e médios lojistas de setores variados para novas vendas;

- Peça crédito com cautela, buscando sempre as menores taxas e prazos para o seu negócio;

- Busque desde já implementar outras ações que impactarão as vendas e a fidelização de clientes, como oferta de brindes e benefícios para aqueles que compram com periodicidade.