Chevrolet lança S10 2021 com visual americano e mais equipamentos de série

Leo Alves

Do Garagem360



29/07/2020 | 12:18



A Chevrolet S10 2021 chega ao mercado com uma nova dianteira. O desenho inspirado na Colorado americana, que é a irmã da picape vendida no Brasil, ela ficou com uma frente mais agressiva, ganhou novos equipamentos e leves melhorias na motorização diesel, que recebeu um novo turbo.

Exceto pela mudança no turbo, o motor diesel segue sendo o 2.8 de 200 cv e 51 kgfm de torque máximo. O propulsor flex também se manteve o mesmo 2.5 de 206 cv e 27,3 kgfm. Eles podem ser acompanhados pelas transmissões manuais ou automáticas, ambas de seis marchas.

Os preços da picape começam em R$ 125.390 (Advantage 2.5 flex) e vão até R$ 213.290 (High Country 4×4 2.8 diesel AT).

Chevrolet S10 2021

Para a nova linha, a S10 ganhou novos equipamentos de segurança e conectividade. Agora todas as versões são equipadas com seis airbags de série. As opções mais completas (LTZ e High Country) receberam o sistema de frenagem autônoma de emergência, que funciona entre 8 km/h e 80 km/h e detecta até pedestres.

Assim como Tracker, Cruze e Onix, a picape também recebeu o Wi-Fi a bordo. Segundo a Chevrolet, quem comprar uma S10 com o sistema terá três meses de degustação do sistema sem custo algum. Após o período, é necessário contratar algum plano 4G – os valores não foram revelados.

Outra atualização foi no sistema MyLink. Agora na terceira geração, ele tem novo visual e projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A câmera de ré também mudou e passa a ter melhor resolução e soluções para quem precisa rebocar algo.

Por conta do novo desenho dianteiro, o ângulo de ataque da picape foi melhorado, tendo agora 29º (antes era de 27º).

Equipamentos e preços

Chevrolet S10 Advantage 2.5 flex 4×2 MT – R$ 125.390

Traz de série seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis de neblina, monitoramento de pressão dos pneus, computador de bordo, capota marítima, rodas de 16 polegadas, direção elétrica, ar-condicionado manual, vidros e travas com comando elétrico, controle de velocidade de descida, OnStar e sistema MyLink.

Chevrolet S10 LT 2.5 flex 4×2 AT (R$ 141.990) / 2.8 diesel 4×4 AT (R$ 187.590)

Além dos equipamentos anteriores, acrescenta alarme, maçanetas na cor da carroceria, controle de velocidade de cruzeiro, retrovisores elétricos, câmera de ré com sensor de estacionamento traseiro e volante com regulagem de altura.

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex AT (4×2 – R$ 141.990 / 4×4 R$ 156.690) / 2.8 diesel 4×4 AT (R$ 206.190)

Conta com os equipamentos da LT e acrescenta alerta de colisão frontal com detector de pedestres, alerta de saída de faixa, luz de rodagem diurna em LED, estribos laterais, rack de teto, rodas de 18 polegadas, faróis com acendimento automático, ar-condicionado digital automático, ajustes elétricos para os retrovisores externos, sistema Mylink com tela de oito polegadas, ajustes elétricos para o banco do motorista e volante revestido em couro.

Chevrolet S10 High Country 2.8 diesel 4×4 AT (R$ 213.290)

Versão mais cara da picape, ela conta com para-choque dianteiro exclusivo com o nome da Chevrolet escrito por extenso e a gravata dourada deslocada para a direita, santantônio personalizado, detalhes internos em alumínio, amortecedor da tampa traseira e rodas de 18 polegadas com desenho diferenciado.

Chevrolet S10 LS 2.8 diesel 4×4 MT (cabine simples R$ 167.200 / cabine dupla R$ 169.200)

A opção mais voltada para o trabalho, ela conta com seis airbags, controles de tração e estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus, rodas de aço com 16 polegadas, assistente de partida em rampa, computador de bordo, ar-condicionado manual, rádio com Bluetooth e entrada USB, direção elétrica e acionamento elétrico para vidros e travas.