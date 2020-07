Encontros virtuais mantém vínculo afetivo entre escola municipais, estudantes e famílias

Da Redação



A rede municipal de educação de Ribeirão Pires se adaptou ao ensino remoto adotado como mais uma das medidas de enfrentamento ao novo coronavirus. Entre as estratégias adotadas pela Prefeitura está a realização de lives e reuniões virtuais, promovidas pelas 33 unidades escolares com a participação de alunos e professores. A iniciativa tem como objetivo manter a interação social e fortalecer vínculos afetivos para minimizar os impactos do afastamento durante a pandemia.

Nestes encontros virtuais, os educadores explicam sobre a importância do programa Aprendendo em Casa, que leva atividades remotas para os alunos. Eles também explicam os protocolos de um possível retorno das aulas e esclarecem dúvidas das famílias. As reuniões virtuais são acompanhadas por gestores escolares e representantes da coordenadoria pedagógica da Secretaria da Educação.

“Desafios foram aparecendo ao longo dos últimos meses e fomos encontrando soluções. A proposta dos encontros virtuais é do estreitamento do relacionamento entre a escola e a família, pois essa interação mostra aos próprios familiares e estudantes a importância de reforçarem vínculos com os professores”, explicou a secretária de Educação, Flávia Banwart.

No início do mês, a Prefeitura criou comitê para discutir ações de planejamento para a retomada das aulas, prevista, dentro do Plano São Paulo, do Governo Estadual, para setembro. Santo André e São Bernardo disseram ontem que não pretendem voltar nesta data.

O comitê é composto por profissionais da Educação, incluindo da rede privada, e tem como objetivo elaborar protocolos de segurança e as atividades pedagógicas para os cerca de 7.500 alunos matriculados na rede municipal - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Como forma de manter as atividades pedagógicas, alunos da rede municipal de Ribeirão Pires estão tendo acesso a conteúdo por meio de canais digitais. A medida faz parte da ação Aprendendo em Casa, da Secretaria de Educação, que teve início em abril. Cerca de 95% dos estudantes matriculados participam do programa. Os conteúdos para os alunos que não têm acesso à Internet estão sendo impressos e são retirados pelos pais nas escolas.

