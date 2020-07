Kris Jenner quis proteger a família ao impedir cenas de Kanye West tendo um comportamento instável no reality show

29/07/2020 | 11:10



Recentemente, Kanye West voltou a ganhar destaque na mídia após fazer declarações consideradas polêmicas, inclusive falando sobre a sua relação com a esposa, Kim Kardashian, e com a sogra, Kris Jenner. Poucos dias depois, Kim se pronunciou e lembrou a todos que o rapper sofre com o transtorno de bipolaridade e pediu compaixão.

Agora, aos poucos, novas informações são reveladas, como por exemplo, o fato de Kris ter tentado proteger o reality show de sua família, o Keeping Up With the Kardashians, ao omitir cenas em que Kanye supostamente revelava o seu comportamento instável, segundo informações do The Sun.

Uma fonte contou ao jornal inglês que o rapper expressava abertamente suas ideias extremas e fazia comentários provocativos nos bastidores do reality. Por isso, diversas cenas suas foram cortadas da atração, justamente para não mostrar esse comportamento de Kanye. Essa pessoa próxima da família deu os seguintes detalhes:

- Kanye tem feito esses comentários explosivos e provocativos nos últimos anos em frente às câmeras e para a equipe de produção. Ele falou sobre desentendimentos com a família, raiva de pequenos problemas e opiniões políticas extremistas.

A fonte ainda continua:

- Uma entrevista foi realizada no momento em que o assunto foi em uma direção diferente, com Kanye falando sobre crenças religiosas, conexões com poderes superiores e diferenças dentro da família. Mas Kris não queria que esse material se tornasse público em seu programa e queria proteger sua família.

Obviamente, ela estava preocupada com o impacto que isso teria no casamento de Kim e na dinâmica da família, porque esses comentários levantariam questões.