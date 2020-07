Sabrina Parlatore lamenta morte de Rodrigo Rodrigues, a quem chamava de irmão

29/07/2020 | 11:10



Como você viu, o jornalista Rodrigo Rodrigues morreu na manhã da última terça-feira, dia 28, por complicações do novo coronavírus. O apresentador do Troca de Passes, do SportTV, sofreu uma trombose venosa cerebral, que muito provavelmente teve influência da Covid-19. Rodrigo tinha apenas 45 anos de idade e diversos famosos se manifestaram sobre a sua morte nas redes sociais, o que mostrava o quanto ele era querido por artistas de todas as áreas, desde o esporte até o entretenimento.

Sabrina Parlatore foi uma das celebridades que homenagearam Rodrigo Rodrigues publicamente. Momentos após a publicação da notícia da morte do jornalista, a cantora escreveu Não, por favor... Volta... em seus Stories do Instagram. Mais tarde, Sabrina compartilhou um texto emocionante se despedindo do amigo, como você pode ver abaixo:

Hoje eu só quero te agradecer, meu querido irmão, por tudo o que você fez por aqui. Gratidão pelo privilégio de contar com a sua amizade. Por conhecer um ser humano magnânimo, raro, ímpar. Por acompanhar de perto o seu talento gigantesco e aprender muito com você. Temos muitos momentos juntos. Engraçado, espirituoso, sério, inteligente, culto, educado, cavalheiro e muito, muito mais. É o que você é. Eu imaginava que velhinhos, continuaríamos a botar a fofoca em dia e a dar muita risada. Ainda é difícil compreender o que aconteceu. Você é luz. Sempre será. Eu te amo do fundo do meu coração, onde você mora.

Sabrina Parlatore e Rodrigo Rodrigues apresentaram o programa Vitrine, na TV Cultura, por seis anos. Triste, não é?