Chris Flores fala sobre morte de Rodrigo Rodriges e se revolta com aglomeração em show de Jorge e Mateus: - Egoístas, irresponsáveis, nojentos!

29/07/2020 | 11:10



Chris Flores, apresentadora do Triturando, soltou o verbo na última terça-feira, dia 28, ao falar sobre as pessoas que não seguiram o isolamento social no último final de semana por conta de uma apresentação da dupla Jorge e Mateus. A jornalista não escondeu sua indignação ao falar sobre a aglomeração e fez um desabafo sincero citando o jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu após sofrer complicações do coronavírus.

- Egoístas, irresponsáveis, nojentos! É isso que eu digo sobre vocês! Eu perdi um amigo hoje. Eu não tolero gente assim. Meus sentimentos à família do Rodrigo Rodrigues, um grande jornalista, grande amigo, grande pessoa! Morreu trabalhando! Porque tinha que trabalhar! O que vocês estão comemorando?! Mais de mil mortes por dia?! Chega! Gente pequena! Nojenta!.

Em seu Instagram, Chris Flores ainda prestou uma homenagem emocionante para Rodrigo Rodrigues.

A gente gostava de rock, de TV, de Londres, de rir da gente mesmo e da vida. Rodrigo era tão gentil, doce, batalhador, divertido, iluminava por onde passava? grande jornalista, apresentador, escritor, músico e principalmente, amigo. Saudade, querido, mas eu sei que Deus precisava de alguém tão especial como você ao lado Dele. Eu sei que de lá, você vai cuidar de nós, completou.

A jornalista fez questão de reforçar suas críticas para as pessoas que não têm empatia pelo próximo, e seguem ignorando medidas essenciais para diminuir o impacto da pandemia no nosso país.

Mais uma vítima dessa pandemia que tem sido agravada pela irresponsabilidade e negacionismo de quem não sabe viver em sociedade, não tem empatia nem respeito ao próximo, finalizou.

O evento que causou revolta em Chris Flores aconteceu no último sábado, dia 25, em Brasília. O festival Na Praia organizou uma apresentação ao vivo da dupla Jorge e Mateus para os hóspedes de um resort - que acompanharam tudo pelas sacadas de suas suítes - e também para os internautas por meio de uma live. No entanto, o Lago Paranoá, localizado próximo à estrutura do palco do show, reuniu diversas lanchas com grupos de pessoas que ignoravam completamente as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o isolamento social.