Isolamento aumentou desejo do brasileiro de viajar em família

Redação

Do Rota de Férias



29/07/2020 | 10:18



As limitações impostas pela pandemia aumentaram o desejo do brasileiro de viajar. Os hábitos dos turistas, porém, serão um pouco diferentes a partir de agora. Mais cuidados com a higiene pessoal, preferência por destinos domésticos, passeios mais familiares e locais de menor aglomeração aparecem como tendência, de acordo com dados levantados pela pesquisa “Revitalize o seu bem-estar”, encomendada pela Hoteis.com.

Turismo pós-pandemia

Realizada por meio de entrevistas online entre 15 e 24 de junho, a pesquisa revela que a maioria dos brasileiros (70%) passou a valorizar mais o hábito de viajar após a experiência de confinamento. Metade dos entrevistados afirmou que pretende viajar com mais frequência após o afrouxamento das restrições.

A vivência da pandemia e o aprendizado sobre os cuidados com a saúde, porém, devem impactar em novos hábitos para os turistas brasileiros. Na hora de preparar a bagagem, por exemplo, os produtos de higiene pessoal serão priorizados.

O item de viagem indispensável mais citado foi o álcool gel (81%), à frente da documentação de seguro-viagem (66%) e de acessórios, como óculos de sol e chapéus (63%). Máscaras cirúrgicas (60%), sabonetes (56%) e toalhas com desinfetantes (50%) foram outros produtos de higiene mencionados pela maioria dos entrevistados.

Passeios com a família e ao ar livre

Os roteiros também se adaptarão à nova realidade. Após vivenciar um período de afastamento dos familiares, 53% dos entrevistados disseram que irão priorizar passeios com a família e os entes queridos.

Além disso, 46% dos pesquisados afirmaram que pretendem fazer mais programas ao ar livre, e 50% disseram que vão escolher destinos que contribuam para a saúde mental. Já quatro em cada dez respondentes contaram que, na próxima viagem, evitarão frequentar locais com grande aglomeração, como pontos turísticos famosos.

Próxima viagem

De acordo com a pesquisa da Hoteis.com, pouco mais da metade dos brasileiros admite que, apesar de ainda um pouco receosos, estão animados com a possibilidade de fazer uma nova viagem.

Cerca de seis em cada dez entrevistados acreditam que se sentirão plenamente confortáveis para uma nova excursão apenas quando as autoridades confirmarem que a prática é segura – ou, ainda, quando a vacina ter sido desenvolvida.

Além disso, quatro em cada dez pessoas disseram que, na próxima viagem, certamente irão verificar se o seguro de saúde está habilitado para o local de destino.

Destinos em alta

A pesquisa aponta ainda para um aumento das viagens domésticas no futuro: 47% dos entrevistados responderam que pretendem fazer uma viagem pelo Brasil assim que puderem. Apenas 19% afirmaram que desejam passear em outros países.

As cidades litorâneas são as mais cobiçadas no Brasil: Florianópolis (32%), Fortaleza (29%), Recife (23%), Rio de Janeiro (22%) e Salvador (20%) ocupam o topo da lista dos destinos preferidos para as próximas viagens. Mais de seis em cada dez entrevistados pretendem se hospedar em hotéis próximos a praias.

No exterior, Estados Unidos (39%), Portugal (36%), Itália (24%) e França (19%) foram os países mais citados pelos brasileiros como próximo destino . Nova York (31%), Lisboa (30%), Paris (28%) e Roma (23%) são as cidades que tiveram maior número de menções.

