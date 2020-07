6 destinos para inspirar sua próxima viagem pelo Brasil

Redação

Do Rota de Férias



29/07/2020 | 10:18



Com as principais pesquisas do mercado apontando a predileção dos turistas por viagens domésticas no período de pós-pandemia, é hora de descobrir quais destinos do Brasil merecem ser visitados assim que os protocolos de segurança forem restabelecidos. Boas opções não faltam, desde hotéis com climas pacatos até praias dos sonhos e a misteriosa Amazônia.

Viagem pelo Brasil

Confira 6 destinos que podem inspirar sua próxima viagem pelo Brasil:

Mato Grosso

Gustavo Steffen Amazônia, Alta Floresta

Quem quiser curtir os encantos da Floresta Amazônica com conforto pode se hospedar no Cristalino Lodge, na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Cercado de verde por todos os lados, o destino é perfeito para deixar a tecnologia um pouco de lado e recuperar-se do estresse.

Triângulo das Serras

Divulgação Piscina de água isotônica do Botanique Hotel, no Triângulo das Serras

Na confluência dos municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, em São Paulo, o O Triângulo das Serras é lar do Botanique Hotel & SPA. Luxuoso, o empreendimento é indicado para quem busca momentos de silêncio absoluto e gastronomia que prioriza alimentos frescos. Um dos destaques do hotel é a piscina de água isotônica que oferece uma linda vista para um bosque.

Maceió

Divulgação Resort Pratagy Beach, em Maceió

Apelidada de “Caribe Brasileiro”, Maceió brilha nos olhos de quem não vê a hora de pegar uma praia. A rede hoteleira da região que está se preparando para o ambiente pós-pandemia reúne bons estabelecimentos, como o Pratagy Beach All Inclusive Resort, que fica de frente para o mar e tem uma grande área envolvida pela Mata Atlântica.

Curitiba

Divulgação Bar do Full Jazz by Slaviero Hotéis, em Curitiba

Uma das mais organizadas e charmosas capitais do Brasil, Curitiba alia boa gastronomia com atividades interessantes. Entre os pontos turísticos locais estão a Ópera de Arame e o Jardim Botânico. Para se hospedar, uma boa opção é o Full Jazz by Slaviero Hotéis, onde fica um bar que promove shows ao vivo de jazz.

Rio de Janeiro

Divulgação Rio De Janeiro

O Rio de Janeiro é sempre uma boa. Afinal, a paisagem da Cidade Maravilhosa relaxa mesmo que você fique apenas na piscina do hotel, curtindo o visual da praia. Nesse caso, vale incluir na lista dos desejos o rooftop do Pestana Rio Atlântica, Afinal, ele oferece uma linda vista para Copacabana.

Itu

Divulgação Fazenda-Capoava, Itu

A apenas 100 km da capital paulista, Itu, a “cidade dos exageros”, é famosa pelos objetos gigantes. Trata-se de um bom destino para viajar em família, já que abriga empreendimentos como a histórica Fazenda Capoava. Com quase três séculos de existência, o hotel conta com uma boa equipe de recreação e fica em uma bela área verde.