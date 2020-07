Prefeitura amplia ações para cadastro de artistas em sistema nacional

Da Redação



29/07/2020 | 10:04



A Prefeitura de Ribeirão Pires deu início ao cadastro de Artistas, técnicos e profissionais de Arte e Cultura do município no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. A iniciativa possibilitará o mapeamento cultural e aproximação com os artistas locais.

O edital do cadastramento está disponível no site da Prefeitura em Atos Oficiais ( http://sniic.cultura.gov.br/ ). O cadastro também pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Cultura (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, até o dia 31 de agosto, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

O atendimento presencial deverá obrigatoriamente ser agendado previamente na Secretaria de Cultura de Ribeirão Pires pelo telefone (11) 4824-1781, obedecendo os protocolos para o atendimento ao público em período de pandemia.