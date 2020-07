Vale declara de forma preventiva nível 1 em barragem de mina em Nova Lima (MG)

29/07/2020 | 10:03



A Vale declara de forma preventiva protocolo de emergência em Nível 1 da Barragem 5, da Mina da Mutuca, em Nova Lima (MG). Em nota, a mineradora explica que o protocolo não requer a evacuação da população. "Essa barragem de rejeitos foi construída com solo compactado, com um alteamento para jusante e não recebe mais rejeitos de mineração", diz comunicado da empresa.

A explicação da Vale para o protocolo é em consequência da mudança de critério técnico, com nova interpretação dos parâmetros de resistência realizado por etapa adicional de avaliação das estruturas da Vale no Brasil após a implementação em janeiro da função de Engenheiro de Registro ("EoR"). "A partir de inspeções mais recentes, não foram identificadas anomalias que possam comprometer a segurança da estrutura." A Vale diz ainda que a barragem 5 teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) emitida em 31 de março, mas com os novos parâmetros observados, a DCE se tornará negativa.

A Vale ressalta que o acionamento do Nível 1 da barragem não impacta o plano de produção de 2020.