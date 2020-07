Obituário - 29 de julho de 2020

Ademir Medici



29/07/2020 | 10:04



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 25 de julho

José Paulo Gamba, 68. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Planalto, em São Bernardo.



Santo André, segunda-feira, dia 27 de julho

José Borri, 89. Natural de Cássia dos Coqueiros (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Erodias Neves de Souza, 79. Natural de Trajano de Morais (Rio de Janeiro). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenal dos Santos, 76. Natural de Salesópolis (São Paulo). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maria da Silva, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Santos, 73. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elvira Ferreira dos Santos, 71. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Arioval Carbonato, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Vendedor. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Avelino de Andrade, 70. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Bela Vsita, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley Aparecido Venerando Ferreira, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Coelho Rocha, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo de Oliveira, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli de Oliveira, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 25 de julho

Daicy Grosze Nipper, 102. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Planalto.

Ozias Martins do Lago, 83. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Akio Makimoto, 81. Natural de Guaimbê (São Paulo), Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Luiza Francisca Dutra, 80. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Maria Antonia Ramos, 79. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Cubatão (São Paulo).

Maria dos Prazeres Rosa Gago, 79. Natural de Avaré (São Paulo). Residia em Peruíbe (São Paulo). Dia 25, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Joselita Maria Conceição Dantas, 72. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria do Céu Dantas Lira, 72. Natural de Catolé do Rocha (Paraíba). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Clarisse Cajano Ferreira, 71. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Gilberto Aparecido Perez, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Roque dos Santos, 69. Natural de São Domingos (Sergipe). Residia no Jardim Boa Vista, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Renê Trindade, 66. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Célia Regina Ribeiro Pinto, 61. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 26 de julho

Meriene dos Santos Ribeiro, 51. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 26, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Rodrigo de Oliveira Rita, 34. Natural de Mauá. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Diadema. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

José Silvino Gonçalves, 78. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pedreiro. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marlene Belchior Inácio, 72. Natural de Santo André. Residia em São Caetano. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 26 de julho

Olga de Borba Rodrigues, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Antonia Francisca da Silva, 82. Natural de Divino (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26, em Diadema. Memorial Phoenix, em Santo André.

Terezinha Maria de Jesus, 83. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Maria José da Silva, 71. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Josefa Pereira Gomes, 71. Natural de Jatobá (Paraíba). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Teresa Cristina Pereira da Silva, 59. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro Rochdale, em Osasco (São Paulo). Dia 26, em Diadema. Cemitério Santo Antonio, em Osasco (São Paulo).



Diadema, segunda-feira, dia 27 de julho

Ester Zuleide da Silva, 95. Natural de Primavera (Pará). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Helena Garcia Silva, 82. Natural de Santa Branca (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Iara Paula dos Santos, 75. Natural de Varinha (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

João Batista Canela, 68. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Francisco Ferreira Lima, 66. Natural de Craíbas (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Joaquim Ferreira Torres, 61. Natural de Licínio de Almeida (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 25 de julho

Benigna Cardoso, 92. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Conceição Giampietro Batista, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Mauá, domingo, dia 26 de junho

Aureliano José de Paiva, 94. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Jesus Almeida Cardoso, 49. Natural de Caxias (Maranhão). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 26. Cemiterio Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Flavio de Souza, 60. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Mauá. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Arlinda da Silva Oliveira, 75. Natural de Aporá (Bahia). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 26. Cemitério São Sebastião.