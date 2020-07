Harden brilha e Rockets batem Celtics no último teste antes da retomada da NBA

29/07/2020 | 07:43



Um dos candidatos a MVP (melhor jogador) da temporada, o armador James Harden mostrou que está preparado para a retomada da NBA nesta semana após a paralisação de mais de quatro meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, no último dia de jogos preparatórios, na "bolha" criada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o "Barba" anotou 35 pontos, sendo 30 só no primeiro tempo, na vitória do Houston Rockets sobre o Boston Celtics por 137 a 112.

Harden ainda conseguiu pegar oito rebotes e dar seis assistências e teve grande ajuda de outro astro do time. O armador Russel Westbrook, que só tinha marcado oito pontos no último jogo, terminou a partida com 19 pontos, seis rebotes e oito assistências. Pelos Celtics, que atuaram com muitos jogadores reservas - o ala-armador Jaylen Brown e os alas Gordon Hayward e Jayson Tatum foram poupados -, Carsen Edwards foi o cestinha com 19 pontos, além de cinco rebotes.

Os Rockets, que estão na sexta colocação da Conferência Oeste, terminam a "pré-temporada" com duas vitórias e uma derrota. O primeiro adversário na retomada da competição será o Dallas Mavericks nesta sexta-feira. Já a equipe de Boston, em terceiro no Leste, perdeu pela segunda vez em três jogos preparatórios.

Em outro jogo de destaque na rodada de terça-feira, os Mavericks derrotaram o Philadelphia 76ers por 118 a 115 na prorrogação, depois de as duas equipes empatarem em 103 a 103 no tempo normal. Destaque para os europeus Kristaps Porzingis (letão), que fez um "double-double (dois dígitos em dois fundamentos) com 17 pontos e 12 rebotes, e Luka Doncic (esloveno), com 23 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Pelos 76ers, o melhor em quadra foi Tobias Harris. Ele terminou como o cestinha da partida com 28 pontos, além de agarrar 11 rebotes. Agora o time da Filadélfia voltará a jogar neste sábado, em sua retomada na temporada regular, contra o Indiana Pacers.

OUTROS RESULTADOS - Em outros duelos deste dia final de preparação, o Memphis Grizzlies derrotou o Miami Heat por 128 a 110 - destaque para Ja Morant, pela equipe de Memphis com 22 pontos e 12 assistências - e o Phoenix Suns ganhou do Toronto Raptors por 117 a 106 - graças ao trio Mikal Bridges (26 pontos e 5 assistências), Cameron Johnson (19 pontos) e Ricky Rubio (22 pontos e 4 roubadas).

Fechando a rodada de terça-feira, o San Antonio Spurs venceu o Indiana Pacers por 118 a 111 com grande atuação do veterano Rudy Gay, cestinha do jogo com 23 pontos, e o Oklahoma City Thunder bateu o Portland Trail Blazers por 131 a 120.

A retomada da liga após quase cinco meses de paralisação será nesta quinta com o duelo entre New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Todos os jogos restantes da temporada serão disputados no complexo da Disney, de forma a tentar proteger equipes, atletas e demais funcionários da pandemia do novo coronavírus.